Yanmaz piramit sünger mineral bazlı yanmazlık katkısı emprenye edilmiş açık gözenekli ve yanmaya karşı dayanıklı akustik süngere özel makineler yardımıyla şekil verilerek oluşturulur. Esnektir ve kolay uygulanabilir sprey boya ile yüzeyi boyanabilir. Yanmaz piramit sünger birinci sınıf malzeme ile yanmazlık kalite sertifikalı ISO belgelidir. Piramit sünger, ses emici ürünler arasında yer alan bir popüler bir yalıtım malzemesidir. Farklı renk özellikleri ile kullanıcı odaklı çözümler sunar. Farklı yapıların yalıtım işlemlerinde son dönemlerde fazlasıyla tercih edilir. Sorunsuz ve düşük maliyetli yalıtım işlemleri için akustik piramit sünger ismiyle de anılmakta olan bu ürünler kullanılır. Firmamız akustik piramit sünger fiyatları konusunda bütçe dostu ürünler sunmaktadır.
Tek başına kullanıldığında üstün ses yalıtımı sağlamazlar kullanım amaçları da istenmeyen sesleri kesmek değil akustik düzenleme sağlamaktır. Akustik piramit sünger fiyatları malzemenin yoğunluğu ve kalınlığına göre yükseliş gösterir. Ses emici ve akustik düzenleyici özelliktedirler. Kullanım alanları çok geniştir. Kullanılacak olan yapının özelliklerine bağlı olarak fiyatlar birbirinden değişkenlik göstermektedir. Ses yalıtımı ve akustik süngerler ekonomik yalıtım seçenekleri olarak tercih edilen ürün çeşitlerimizdir. Ses yalıtım süngeri anlamında kişilere pratik kullanım imkanını da beraberinde getirmekte olan ürünlerdir. Hafif, ekonomik ve dayanıklı olma özellikleri ile favori yalıtım malzemesidir.
Stüdyo, müzik odası, kayıt odası, enstrüman odası gibi akustik mekanlarda kullanılırlar. Ortamdaki ses performansını arttırmak adına ses sorunlarından arınmak için bire bir üretilmiştir. Piramit sünger akustik süngerler arasında en çok tercih edilen modeldir. Yüksek yoğunluk ve kalınlık ses geçirme oranını düşürecektir.
Akustik ses yalıtımı ve ses izolasyonunda gerçekten etkilidir bir performans alınması isteniyorsa bunun için ağır kurşun bariyerli akustik sünger kullanmakta fayda vardır. Epdm ses yalıtım bariyeri ses geçirgenliği çok düşük bir özel ses yalıtım ve ses izolasyon malzemesidir. Bariyerli modellerinin kullanılma sebebi üstün ses izolasyonu ve akustik ortam sağlamaktır. Akustik piramit sünger, ses yalıtımımın en iyi biçimde yapılmakta olduğu ürünlerdir. Bina içerisine uygun biçimde uygulanarak sesin emilimini sağlar. İsminden de kolayca anlaşılacağı üzere yanmaz piramit sünger seçenekleri günümüzün en kullanışlı seçenekleridir. Yanmayan özelliğe sahip olması daha fazla tercih edilmesini desteklemektedir. Bina yalıtımı, ses yalıtımı ve su yalıtımı gibi önemli konularda piramit sünger oldukça yüksek bir performansı ortaya çıkarmaktadır. Sorunsuz yalıtım çalışmalarının her biri için bu özel ürün tercih edilmektedir. İzole etme yönüyle ses yalıtımı konusunda başarılı uygulamaları öne çıkmakta olan piramit süngerler oldukça fazla.
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