Tek başına kullanıldığında üstün ses yalıtımı sağlamazlar kullanım amaçları da istenmeyen sesleri kesmek değil akustik düzenleme sağlamaktır. Akustik piramit sünger fiyatları malzemenin yoğunluğu ve kalınlığına göre yükseliş gösterir. Ses emici ve akustik düzenleyici özelliktedirler. Kullanım alanları çok geniştir. Kullanılacak olan yapının özelliklerine bağlı olarak fiyatlar birbirinden değişkenlik göstermektedir. Ses yalıtımı ve akustik süngerler ekonomik yalıtım seçenekleri olarak tercih edilen ürün çeşitlerimizdir. Ses yalıtım süngeri anlamında kişilere pratik kullanım imkanını da beraberinde getirmekte olan ürünlerdir. Hafif, ekonomik ve dayanıklı olma özellikleri ile favori yalıtım malzemesidir.

Yanmaz Akustik Piramit Sünger Kullanım Alanları

Stüdyo, müzik odası, kayıt odası, enstrüman odası gibi akustik mekanlarda kullanılırlar. Ortamdaki ses performansını arttırmak adına ses sorunlarından arınmak için bire bir üretilmiştir. Piramit sünger akustik süngerler arasında en çok tercih edilen modeldir. Yüksek yoğunluk ve kalınlık ses geçirme oranını düşürecektir.