Akustik Sünger
Akustik sünger en kaliteli ve ses yalıtımı sağlayacak akustik malzemeler ile hizmetinizde. Akustik sünger fiyatları malzemenin yoğunluğu, kalınlığına göre değişim gösterir. En uygun akustik ses yalıtım süngeri ve akustiği düzenleme yöntemidir. Ürünlerimizi 1. sınıf en kaliteli ham maddelerden üretmekteyiz. Yanmazlık sertifikaları kalite ISO belgeleri mevcuttur. Yumurta, Piramit gibi özel desenlerde akustik sünger üretimi yapılmaktadır. Akustik süngerler tek başına kullanıldığında orta dereceli seslerin yalıtımı ses izolasyonu ve ses yutumu sağlar.
Yanmaz Akustik Sünger
Akustik sünger çeşitlerimiz yanmaz, küflenmez ve koku yapmaz şekilde özel olarak imal edilmektedir. Akustik süngerler I.sınıf malzeme ile ISO belgeli ürünlerdir. Yanmaz akustik süngerler ortamlardaki sesin ve akustiğin düzenlenmesini ayrıca ses emici özellikleriyle de ses yalıtımı görevi görmektedir.
Ses Yalıtım Süngeri
Ses yalıtım süngerleri sesi emici veya kesici süngerlerdir. Akustik olan süngerler ses emici sünger olan ürünlerdir. Ses kesici sünger bariyerli süngerpan ve bariyerli akustik süngerlerdir. Ses yalıtım süngerlerinin ortamda ses kesintisi sağlamak amacıyla kullanıldığı gibi akustik yalıtım için de kullanılabilir.
Akustik Sünger Fiyatları
Akustik Piramit Sünger
Yanmaz piramit sünger, akustik ses yalıtımı uygulamalarında duvar ve tavanda kullanılarak ortam içindeki yankıyı engelleyen siyah renkli farklı boyutlarıyla istenilen tasarımın elde edilebileceği akustik süngerdir.
Akustik Yumurta Sünger
Yanmaz yumurta sünger, müzikal ortamlarda ses kaydının daha iyi yapılabilmesi yankının absorbe edilmesi için tek başına dahi kullanıldığında etkili sonuçlar alınabilecek ses yalıtım süngeridir.
Bondex Süngerpan
Rebonded bondex ses kesici süngerpan, ortak komşu duvar, katlar arası ve zemin ses yalıtımı uygulamalarında ses kesimi sağlamak için kullanılan yüksek yoğunlukta ses yalıtım malzemesidir.
Bariyerli Akustik Sünger
Bariyerli yanmaz akustik süngerler, yanmaz ses yalıtım süngerlerinin yeterli etkiyi sağlayamadığı durumlarda ses kesim oranını arttırmak amacıyla iki süngerin arasına epdm ses bariyeri lamine edilerek üretilir.
Akustik Labirent Sünger
Yanmaz labirent sünger, mekanik gürültülü mekanlarda kullanılmak istendiğinde beraberinde süngerpan ve epdm ses bariyeri vb. kullanılır. Kendisi tek başına ses yutucu bir üründür.
Akustik Special Sünger
Yanmaz special sünger, kaplamaları ses geçişinin ve yankının önlenmesi gereken yerlerde yapılabilir. Gürültülü mekanlarda yüksek ses frekanslarında bariyerli special sünger tercih edilir.
Basotect Melamin Sünger
Basotect melamin sünger, ham maddesi I. Sınıf melamin beyaz ve gri sünger, antibakteriyel ses yutucu dekoratif sünger olarak bu ürün kullanılır. Yüzey formları yanmaz poliüretan ürünlerle aynıdır.
Bariyerli Süngerpan
Mimarların ve mühendislerin daha çok rağbet gösterdiği bariyerli bondex sünger, alan kaybını azaltıp ses kesim oranını arttırmak için duvar, tavan ve diğer ses izolasyonu yapılması gereken ortamlarda kullanılırç
AKUSTİK SES DÜZENLEME SÜNGERİ
Bass Trap Akustik Sünger
Bass trap alçak frekans problemlerini gidermede en iyi çözümlerden biri olduğu kabul edilmektedir. Aynı zamanda sıklıkla diğer akustik düzenleme panelleri ile birlikte kullanılmaktadırlar.
Akustik Bass Küpü
Akustik bass küpü, akustik düzenleme bulunmayan odalarda sıklıkla duyulan “Boomy” sound’u, oda içinde rezonansa giren ses dalgalarının yol açtığı karmaşayı azaltmanızı kolaylaştırır.
Vicoustic Flexi A50 Sünger
Vicoustic flexi A50 sünger, malzemesi, ses yankı emme yüzeyi ve oyuk kalınlığı bilimsel bir kombinasyonu panelin soğurma performansı verimlidir bu nedenle düşük frekanslı seslere karşı etkilidir.
Tekno Touch Sünger
Tekno touch sünger, yüzeyi değişik formlarda ve düz olarak üretilebilirken farklı modellere de sahip olan flok kaplama akustik süngerler ses emici ve akustik düzenleme sağlayan yalıtım süngeridir.
AKUSTİK KAPLAMA MALZEMELERİ
Akustik Kumaş Panel
Akustik kumaş panel, içi cam yünü dış yüzeyi farklı renk ve dokulara sahip kumaş ile kaplı ses yalıtım panelidir. Akustik kaplama uygulaması yapılarak yankıyı engeller ve ortam kalitesini arttırabilirsiniz.
Akustik Kumaş
Akustik kumaş , yüzeyi farklı renk ve dokulara sahip ses emici darbeye dayanıklı dekoratif akustik ses yalıtım malzemesidir. Cam yününün üzerine kaplanarak akustik panel haline getirilir.
Akustik Masa Seperatörü
Akustik masa seperatörü, çağrı merkezi ve ofislerin vazgeçilmezidir. Özellikle dar alanlarda uygun çalışma ortamı sunabilmek adına masa üzeri kullanılabilecek ses yutucu paneldir.
Celenit Heraklite Ahşap Yünü Duvar Paneli
Heraklite ahşap yünü, yanmaya ve darbeye karşı dayanıklı çimento katkılı celenit akustik ahşap duvar ve tavan kaplama inşaat akustiği malzemesidir. 25 ve 50 mm kalınlıklarda üretmekteyiz.
Sünger Yapıştırıcısı
Sünger Yapıştırıcısı, yapılan uygulamaların uzun süreli kullanıma açık olabilmesi için malzemeye zarar vermeyen rulo fırça ile uygulanan malzemedir. Sadece süngerle kalmayıp diğer izolasyon malzemelerini de yapıştırabilirsiniz.
Mantarlı Kauçuk Levha
Mantarlı Kauçuk Levha , zeminde oluşan darbe ve ayak seslerini parke altında kullanarak alt kata ulaşmasını engelleyen izolasyon ürünüdür. Rulo halinde bulunur. 4 ve 6 mm kalınlığında yumurta profile sahiptir.
Akustik Kauçuk Tabanlı Halı
Kauçuk tabanlı akustik halı, duvardan duvara kaplanarak ortamdaki yankıyı engelleyebilen farklı renk ve modellerde olması sayesinde mekanı diğer ortamlardan farklı kılabilen darbe sönümleyici malzemedir.
Epdm Ağır Ses Yalıtım Bariyeri
Epdm ağır ses yalıtım bariyeri , katlar arası tavan, ortak komşu duvar, zemin, akustik sessiz kabin, ses yalıtımlı kapı vb. ses izolasyonu sağlanması istenen ortamlarda kullanılan yüksek yoğunluklu ses izolasyon malzemesidir.
SİZLERDEN GELEN SORULAR
Akustik sünger fiyatları malzemenin yoğunluğu, kalınlığına göre değişim gösterir. En uygun akustik ses yalıtım süngeri ve akustiği düzenleme yöntemidir. Eğer güçlü bir ses izole edilmek isteniyorsa bunun için bondex sünger ve ağır kurşun bariyeri kullanımı gerekmektedir. Akustik süngerler poliüretan esaslı ve yanmazlık özelliği katılarak üretimi yapılmakta olan ses yutucu ürünlerdir.
Düz ve Piramit Sünger gibi şekilli olan süngerler mekanlardaki dekora ayrı bir hava katacaktır. Bariyerli modelleri kullanıldığı takdirde yüksek frekanslı seslerin geçişlerini önler iyi bir izolasyon malzemesi olurlar. Yanmazlık özelliği makine dairelerinde makinelerin çalışma performansını etkilememek ve yangın tehlikesine karşı önlem almak için katılmaktadır. Akustik ses izolasyonu uygulamalarında kullanılabilir.
Akustik süngerler kendinden yapışkanlı ve yapışkansız olarak farklı modellere sahiptir. Kendinden yapışkanlı akustik sünger uygulaması için süngerin arka yüzeyindeki yapışkan kağıdını çıkarıp uygulayabilirsiniz. Bir diğer yöntem olarak akustik sünger yapıştırıcısı tercih edebilirsiniz. Bunun için rulo fırçası ile yapıştırıcı bölgeye sürülür ve ardından malzeme hafif baskı uygulayarak işlem sonlandırılır.
İstenilen ölçüde üretilen akustik süngerlerin farklı desenleri mevcuttur. Kalınlık ve yoğunluk olarak değişkenlik gösteren süngerlerin yoğunluğu az olanlar ortamda net bir ses kesintisi sağlayamayacağından akustik süngerlerin Epdm Ağır Bariyer Kauçuk dediğimiz ses yalıtım malzemesi ile birlikte lamine edilerek uygulanması daha etkili bir çözüm sonucu sunmaktadır. Kendiliğinden yapışkanlı modelleri mevcut olup bir pakette 10 m2 bulunmaktadır. 10 mm – 70 mm arasında kalınlıklara, 50 dns standart olmak üzere 70 ve 90 DNS yoğunluklara sahiptir.