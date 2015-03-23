Akustik sünger fiyatları malzemenin yoğunluğu, kalınlığına göre değişim gösterir. En uygun akustik ses yalıtım süngeri ve akustiği düzenleme yöntemidir. Eğer güçlü bir ses izole edilmek isteniyorsa bunun için bondex sünger ve ağır kurşun bariyeri kullanımı gerekmektedir. Akustik süngerler poliüretan esaslı ve yanmazlık özelliği katılarak üretimi yapılmakta olan ses yutucu ürünlerdir.